Sultanhisar'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

15.01.2026 09:19  Güncelleme: 09:22
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerdeki temel gıda ürünleri ve fiyat etiketlerini denetleyerek fahiş fiyat uygulamalarını kontrol ediyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirirken, fiyat ve ürünleri inceledi.

Sultanhisar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, marketlerdeki reyonları dolaşarak, gıda ve temel tüketim ürünlerinde raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıktan son kullanım tarihlerine kadar bir çok konuda detaylı denetimde bulundu. Sultanhisar Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada "İlçe halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin denetimleri devam ediyor. Bugün ilçe merkezimizdeki market işletmelerine yapılan denetimlerde ürün son kullanma tarihleri, gramaj ve fiyat etiketleri titizlikle kontrol edildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultanhisar, Ekonomi, Zabıta, Aydın, Yerel, Son Dakika

