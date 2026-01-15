Sultanhisar\'da zabıta ekipleri marketleri denetledi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirirken, fiyat ve ürünleri inceledi.

Sultanhisar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, marketlerdeki reyonları dolaşarak, gıda ve temel tüketim ürünlerinde raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıktan son kullanım tarihlerine kadar bir çok konuda detaylı denetimde bulundu. Sultanhisar Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada "İlçe halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin denetimleri devam ediyor. Bugün ilçe merkezimizdeki market işletmelerine yapılan denetimlerde ürün son kullanma tarihleri, gramaj ve fiyat etiketleri titizlikle kontrol edildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN