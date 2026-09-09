Sultanhisar Kaymakamı Ateş, Atça Atatürk İlkokulu\'nda öğrencilerle bir araya geldi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Atça Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Atça Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Ateş, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Ateş, onların okul hayatı ve eğitim süreçleriyle ilgili görüşlerini dinledi. Kaymakam Ateş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemin başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Ziyaret, okulda öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sona erdi.