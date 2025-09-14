Sultanköy Plajı'nda Denize Giriş Yasaklandı

Meteoroloji verileri ve deniz durumu dikkate alınarak Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Plajı'nda bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Plajı'nda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve kıyısı bulunan denizlerin genel durumu göz önünde bulundurularak vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla 14 Eylül 2025 tarihinde denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların uyarılara riayet etmesini ve can güvenliği için kurallara dikkat etmelerini istedi. - TEKİRDAĞ