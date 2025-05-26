Suluklar Yaban Hayatını Canlandırıyor

Suluklar, sıcak havalarda yaban hayatının can damarı oldu
BURSA - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tabiatın içinde kurulan bu suluklar, sıcak yaz günlerinde yaban hayatının can damarı oluyor.
Yaban hayatında bulunan birçok tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tabiatın içinde kurulan bu suluklarda hem serinleme hem de su ihtiyacını giderme fırsatı buluyor. Görüntülere yansıyan anlarda ise, kuşların hem serinlediği, hem de su içtiği görülüyor.
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