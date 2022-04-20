Suluova'da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova'da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı

20.04.2022 00:04
Suluova'da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, düzenledikleri iftar programında yetim çocukları ağırladı.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, düzenledikleri iftar programında yetim çocukları ağırladı.

Sohbet ettiği çocuklara seslenen Başkan Üçok, "Hiç mahzun olmayın. Devletimiz, belediyemiz ve bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizler kocaman bir aileyiz" dedi.

Devletin yetimlere sahip çıktığını belirten Suluova Kaymakamı Abdullah Şen de, Ramazan ayı dolayısıyla onlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

200'ye yakın çocuk ve ailelerinin katıldığı programda AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel de yer aldı. Programa katılan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. - AMASYA

Suluova'da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı
Suluova'da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı
Suluova'da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı
Suluova'da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı

YORUMLAR
500
Amasya'da iftar programları düzenlendi Amasya'da iftar programları düzenlendi Vali Masatlı Suluova OSB'deki işletmeleri ve ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti Vali Masatlı Suluova OSB'deki işletmeleri ve ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti

Fatih Üçok, Suluova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suluova'da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
23:08 Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf: Evde çıplak geziyorum
22:58 Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 00:15:47. #1.13#
SON DAKİKA: Suluova'da yöneticiler iftarda çocukları ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement