Sumbas'ta Çiftçiler Susuzluktan Şikayetçi - Son Dakika
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Yerel

Sumbas'ta Çiftçiler Susuzluktan Şikayetçi

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yer fıstığı yetiştiren çiftçi, sulama birliğinin yardımcı olmaması sebebiyle tarlasını sulayamadığını belirterek verim düşüklüğüne dikkat çekti. Çiftçi, yetkililerden çözüm beklediğini ve istifalarını istediğini söyledi.

05.07.2024 14:53
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yer fıstığı yetiştiren çiftçi, susuzluktan şikayet etti. Çiftçi Sudi Gönen, "Kuruması yakın, verimin düşeceği kesin. Zaten fıstığımızı değerinde satamıyoruz, açığımızı ancak verim yüksekliği ile almaya çalışıyoruz. Bu durumda da su olmadığı için verimin de düşeceği kesin" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Köseli köyünde 75 dönüm tarlasına yer fıstığı eken çiftçi Sudi Gönen, tarlasının sulayamadığını belirterek sulama birliğine tepki gösterdi.

"Fıstığım sulanamıyor"

Sudi Gönen şöyle konuştu:

"Yıllardır çiftçiyim. Bu yıl Sumbas'ta 75 dönüm bir fıstık ektim. Daha ilk suyunu bile sulayamadım. Sulama birliğinin hiçbir şekilde yardımcı olmamaları sebebiyle fıstığım sulanamıyor. Kuruması yakın, verimin düşeceği kesin. Zaten fıstığımızı değerinde satamıyoruz, açığımızı ancak verim yüksekliği ile almaya çalışıyoruz. Bu durumda da su olmadığı için verimin de düşeceği kesin. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istiyorum. Onurlu bir yönetici olarak istifalarını istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sumbas'ta Çiftçiler Susuzluktan Şikayetçi - Son Dakika

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