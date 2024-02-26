Sungurlu Belediyesi Ramazan Ayında Gıda Koli Yardımı Dağıtıyor

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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde, ramazan ayı öncesinde geleneksel hale gelen gıda kolisi yardımı bu yıl da devam ediyor.

Binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak olan yardımlar, Örnek evler Mahallesi'nden dağıtılmaya başlandı. Her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası düzenleyen Sungurlu Belediyesi, bu yıl da gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor. Başkan Şahiner'in 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturu ile başlatılan yardımlar bugün itibariyle dağıtılmaya başladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Biz, kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Yıllardır her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da hanelerinize destek olmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizi seçim zamanı değil, her zaman düşünen bir belediye olmanın huzuru ile kapınızdayız. Biz bu şehirde paylaşmayı, huzuru ve sevgiyi büyütmeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi. - ÇORUM