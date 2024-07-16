Sungurlu\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Yerel

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Atatürk Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Etkinlikler ilçedeki camilerde şehitler için okunan hatimler ve Mevlid-i Şerif ile başladı. İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan Milli Birlik Yürüyüşüne katılan Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, siyasi parti başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tekbirler eşliğinde Atatürk Meydanı'na geldi.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu tarafından yapılan duanın ardından Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere günün anlam ve önemi belirten birer konuşma yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili video gösterileri, öğrencilerin şiir okumaları ile devam eden program, gece 00.13'te tüm camilerden sela okunmasının ardından sona erdi. - ÇORUM