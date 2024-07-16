Sungurlu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Sungurlu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Sungurlu\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programı, camilerde okunan hatimler ve Mevlid-i Şerif ile başladı. Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Milli Birlik Yürüyüşü, Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Program, konuşmalar, video gösterileri ve öğrencilerin şiir okumalarıyla devam etti ve gece 00.13'te tüm camilerden sela okunmasıyla sona erdi.

16.07.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Sungurlu Kaymakamlığı tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Atatürk Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Etkinlikler ilçedeki camilerde şehitler için okunan hatimler ve Mevlid-i Şerif ile başladı. İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan Milli Birlik Yürüyüşüne katılan Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, siyasi parti başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tekbirler eşliğinde Atatürk Meydanı'na geldi.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu tarafından yapılan duanın ardından Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere günün anlam ve önemi belirten birer konuşma yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili video gösterileri, öğrencilerin şiir okumaları ile devam eden program, gece 00.13'te tüm camilerden sela okunmasının ardından sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Sungurlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sungurlu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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