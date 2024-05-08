Sungurlu'da Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
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Yerel

Sungurlu'da Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Sungurlu'da gerçekleştirilen Çocuk Oyunları Şenliği sona erdi. Şenlikte 10 okuldan 30 sınıf ve yaklaşık 950 öğrenci yer aldı. Öğrenciler farklı oyunlar oynayarak dereceye girenler madalya ve kupa ile ödüllendirildi. Törene birçok protokol üyesi, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

08.05.2024 18:06
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Sungurlu'da gerçekleştirilen Çocuk Oyunları Şenliği sona erdi.

30 Nisan'da Mahmut Atalay Spor Salonu'nda başlayan şenliklere 10 okuldan 30 sınıf ve yaklaşık 950 öğrenci katıldı. Şenlikte 2. sınıf öğrencileri "Yağ satarım bal satarım", 3. sınıflar mendil kapmaca ve 4. sınıflar ise kaleli yakan top oyunlarını oynadı. Final müsabakalarının dün yapıldığı şenlikte dereceye giren öğrenci ve okullar madalya ve kupa ile ödüllendirildi. Öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sungurlu'da Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da Çocuk Oyunları Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
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