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Sungurlu'da Filistin-Gazze hayır çarşısında 295 bin TL toplandı - Son Dakika
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Sungurlu'da Filistin-Gazze hayır çarşısında 295 bin TL toplandı

Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi öncülüğünde düzenlenen Filistin-Gazze hayır çarşısında 3 günde 295 bin TL toplandı. Kızılay Sungurlu Şubesi Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, bu tür sosyal faaliyetlerin toplumsal hayata manevi değerler kattığını belirterek, hayır çarşısında aktif çalışan ve yardım alan insanların sorumluluk duygusunun oluşmasına katkı sunduğunu ifade etti. Mandıralıoğlu, hayır sahiplerinin katkılarıyla daha uygun yiyecek ve giyeceklerin insanlara sunulduğunu söyledi ve Filistinli kardeşlere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sungurlu\'da Filistin-Gazze hayır çarşısında 295 bin TL toplandı
07.01.2024 - 17:51,
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Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi öncülüğünde düzenlenen Filistin- Gazze hayır çarşısında 3 günde 295 bin TL toplandı.

Kızılay Sungurlu Şubesi Başkanı Kerim Mandıralıoğlu yaptığı açıklamada, "Bu tür sosyal faaliyetler, sadece maddi değil, toplumsal hayatımıza manevi çok şeyler katıyor. Hayır çarşısında aktif çalışan, yardım getiren, hizmetten faydalanan insanımızda sorumluluk duygusunun oluşmasına katkı sundu. Çocuklarımızda, büyüklerimizde heyecan ve sosyalleşmeye vesile oldu. Az çok, büyük küçük bütün yardımlar büyük bir sinerjiye, manevi berekete dönüştü. Hayır sahiplerinin katkılarıyla insanımıza daha uygun yiyecek, giyecek vs. sunma imkanı oluştu. Başta Kızılay Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, beklentisiz aşkla çalışan gönüllülerimize, derneklerimizin yönetici ve ekiplerine, tandırda katmer, börek yapan kardeşlerime, ürün bağışında bulunan esnafımıza, evinde yaptığı yiyecekleri hayır çarşımıza akıtan kardeşlerime yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimize az da olsa fayda sunabildikse kendimizi bahtiyar hissederiz. Rabbim, mazlumların yardımına koşanların sayısını artırsın. Zalimleri de hüsrana uğratsın inşallah. Teşekkürler vefalı milletimiz. Teşekkürler Sungurlu" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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