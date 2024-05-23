Sungurlu\'da Zabıta Ekipleri İşyeri Ruhsat Denetimlerini Sürdürüyor

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Çorum'un Sungurlu ilçes'nde, zabıta ekipleri ilçedeki denetim çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı işyeri ruhsat denetim ekibi, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimleri gerçekleştirdi. Haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için işyeri ruhsat denetim ekipleri, denetimlerde esnafları ruhsat almaları konusunda uyarıda bulunuyor. İlçede faaliyet gösteren esnafların mağdur duruma düşmemeleri için uyarıların dikkate alınmasını isteyen zabıta ekipleri, bu konuda denetimlerin artarak devam edeceğini belirttiler. - ÇORUM