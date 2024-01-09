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Sungurlu'da Zabıta Ekipleri Marketleri Denetledi - Son Dakika
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Sungurlu'da Zabıta Ekipleri Marketleri Denetledi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda alması ve tüketmesi için marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde raf düzeni, kasa kontrolü, hijyen ve genel temizlik incelendi. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların sağlığı için denetlemelerin süreceğini belirtti ve esnaflara teşekkür etti.

Sungurlu\'da Zabıta Ekipleri Marketleri Denetledi
09.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:52
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri, marketleri denetledi.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıda alması ve tüketmesi adına denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, marketlerde raf, kasa, hijyen ve genel temizlik kontrolü yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatandaşlarımızın sağlığı için sık sık denetlemelerimiz devam edecektir. Sağlıklı, güvenilir alışveriş hepimizin hakkı. Bu konularda gerekli hassasiyeti gösteren tüm esnafımıza da ayrıca teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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