Sünnet Şöleninde Mutlu Anlar

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen II. Bayezid Vakfı Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olacak çocuklar ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Programda çocuklarla yakından ilgilenen Vali Eldivan, sünnet şöleninin çocuklar ve aileleri açısından anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Eldivan, çocukların sağlıklı, huzurlu ve güzel bir geleceğe sahip olmalarının en büyük temennileri olduğunu ifade ederek, "Bugün burada çocuklarımızın bu güzel ve anlamlı günlerine ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve güzel bir geleceğe sahip olmaları en büyük temennimizdir. Rabbim sünnetlerini hayırlı eylesin, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde nice güzel günler yaşamalarını nasip etsin." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda sünnet olacak 15 çocuğa bisiklet hediye edildi.