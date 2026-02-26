Sünnetci'ye öğrencilerden Ramazan ziyareti - Son Dakika
Sünnetci'ye öğrencilerden Ramazan ziyareti

Sünnetci'ye öğrencilerden Ramazan ziyareti
26.02.2026 14:37
Afyonkarahisar'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Sami Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenlerinin eşliğinde Ramazan ayının manevi ikliminde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi makamında ziyaret etti.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde öğrenciler, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan iyi dileklerini Ramazan ilahilerinde, Hacivat ve Karagöz Ortaoyununda ve Nasreddin Hoca nasihatlarını iletti. Gençlerin nezaketi ve duyarlılığı, Ramazan'ın gönülleri birleştiren iklimini bir kez daha hissettirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ramazan kardeşliğin, merhametin ve dayanışmanın ayıdır. Siz kıymetli evlatlarımızın bu anlamlı ziyareti bizlere umut ve güç veriyor. Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını değerleriyle büyüyen, milli ve manevi hassasiyetleri güçlü bir neslin yetişmesinin en büyük hedefimiz olduğunu bir kez daha görüyor Maarifin Kalbinde Ramazan'ın büyüdüğüne şahit oluyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan sizlersiniz. Yolunuz açık, gönlünüz aydınlık olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

