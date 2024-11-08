SuperFresh, En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası - Son Dakika
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SuperFresh, En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası

SuperFresh, En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası

SuperFresh, 2024 Lovemark araştırmasında 'Dondurulmuş Gıda' kategorisinde birinci seçildi.

08.11.2024 15:40
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" Türkiye'nin Lovemark'ları 2024"araştırmasında, "Dondurulmuş Gıda" kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası seçilen SuperFresh, Brand Week İstanbul kapsamında düzenlenen törende ödülünü aldı. "Dondurulmuş Gıda" kategorisinde, tüketicilerin zihninde ve kalplerinde öne çıkan başka herhangi bir marka olmaması SuperFresh'in, alanındaki yüzde 100 bilinirlik algısını da ortaya koydu.

MediaCat dergisinin Ipsos iş birliğiyle bu yıl 17'ncisini düzenlediği "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasının sonuçlarına göre SuperFresh, "Dondurulmuş Gıda" kategorisinde 'Markaya duyulan yakınlık' ve 'tüketici ihtiyaçlarını karşılama' skorlarındaki üstünlüğü ile Türkiye'nin en sevilen markası seçilmişti. Brand Week İstanbul kapsamında düzenlenen törende, bu yıl ilk kez değerlendirilen "Dondurulmuş Gıda" kategorisinin Lovemark'ı SuperFresh'e ödülü MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan ve Ipsos Türkiye Brand Health Tracking Bölüm Lideri Özge Sönmez tarafından verildi. "Dondurulmuş Gıda" kategorisinde, tüketicilerin zihninde ve kalplerinde öne çıkan başka herhangi bir marka olmaması SuperFresh'in, alanındaki yüzde 100 bilinirlik algısını da ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SuperFresh, En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası - Son Dakika

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