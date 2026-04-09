Sur\'dan A Milli Takıma Destek

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnaf, A Milli Futbol Takımı'na moral vermek amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Gazi Caddesi üzerinde 4 farklı noktaya pankartlar asan esnaf, milli takıma dünya kupası yolunda başarı dileklerini iletti. Üzerinde "A Milli takımımıza dünya kupası yolunda başarılar dileriz" ifadelerinin yer aldığı pankartlar, vatandaşların da dikkatini çekti. Esnafın bu anlamlı desteği, çevrede takdirle karşılandı. Esnaf Yusuf Diyar Deniz, "Türkiye A Milli Futbol Takımı bizim ulusal kimliğimizdir. Amedspor da bizim yerel kimliğimizdir. 24 yıl sonra A Milli Futbol Takımımız dünya kupasına katıldı. 20 yıl sonra da Amedspor inşallah Süper Lig'e çıkacak bunun heyecanıyla bu pankartları yaptık. Aslında bir destekti, iki tarafla da gurur duyuyoruz. İnşallah Amedspor şampiyon olur, inşallah A Milli Takımımız da dünya kupasını alır. Sosyal medyadan da çok güzel tepkiler aldık. Tüm sosyal medyada fotoğraflar veya videolar dolaşıyor pankart ile ilgili. Hem ticari anlamda hem dostluk anlamında çok güzel geri dönüşler aldık" dedi. - DİYARBAKIR