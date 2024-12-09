Suriye\'de Muhaliflerin Zafer Kutlaması

Yerel

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonucu zafere ulaşan muhalif gruplar ile Suriyeliler, kutlamalara devam etmek için güneşin doğuşuyla Şam meydanına akın etti.

Suriye'de 27 Kasım itibariyla muhalif grupların Beşar Esad'a karşı başlattığı saldırı sonucunda 61 yıllık Esad rejimi devrildi. Başkent Şam'da kontrolü sağlayan muhalif gruplar ile Suriyeliler, dün başlayan kutlamalara bugün de devam etti. Güneşin doğuşuyla meydanlara akın eden Suriyeliler, Esad rejimine karşı elde edilen zaferi kent meydanında bulunan anıt önünde ve rejime ait tankların üzerine çıkarak kutladı. Şam kent meydanı havadan görüntülenirken, Suriyelilerin yaşadığı coşku gözler önüne serildi.

Muhalif Abu Rıza yaptığı açıklamada, "Bu zafer anlatılamayacak derecede mutluluk verici. Sevinçliyiz, Rabbimin fazlı ve keremiyle Esad'ı yıktığımız için mutluyuz" dedi.

Bir başka muhalif Şamil ise, mutlu olduğunu dile getirerek, "Rabbimin izniyle Şam'dayız. Emevi Camisi'nin hemen yanındayız. Burada rejim güçlerinden kalan askeri tanklar var. Biz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ŞAM