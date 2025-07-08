Suriye Sınırı Hattındaki Orman Yangını Hatay\'ı Tehdit Ediyor

Suriye sınırı hattında devam eden orman yangınının, Hatay'a sıçramaması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçerken yangın bölgesine ekipman ve personel desteğiyle söndürme çalışmaları sürüyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinde başlayan orman yangını, günlerdir kontrol altına alınamadı. Günlerdir kontrol altına alınamayan yangın, yavaş yavaş Hatay'ın sınırlarına doğru ilerliyor. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri; Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma Genel Komutanlığı'yla birlikte yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın bölgesine; araç, ekipman, ikmal ve personel desteği verildi. Sınır bölgesindeki yangına, 3 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Suriye sınırı hattında yer alan; Kepir, Fırınlık, Havışlık, Burrak ve Türkmeneli bölgelerinde ekiplerimiz, 84 araç ve 398 personel tarafından yangının Hatay'a sıçramaması için önlemler alındı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri, yangının sınır hattından Hatay'a sıçraması durumuna karşı teyakkuza geçtiğini ve herhangi bir müdahale ihtiyacına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. - HATAY