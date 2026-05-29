Suriyeli Sığınmacıların Geri Dönüşü Devam Ediyor

29.05.2026 13:33
Kilis'teki merkezde, Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri Kurban Bayramı süresince sürüyor.

Türkiye'de uzun süre yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü geri dönüşleri, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü geri dönüş merkezinde devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yapıyor. Geri dönüş merkezindeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. İstanbul ve Osmaniye'de yaşadığını belirten Suriyeli sığınmacı Yasemin Alale, 3 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'de çok güzel günler geçti. Şam'a gideceğim. 2 kızım var. Bayramınız mübarek olsun. Ben Türkiye'yi çok çok seviyorum. Umarım tekrar görüşürüz, umarım Şam'a gelebilirsiniz. Biz hepimiz arkadaşız" dedi.

Bir diğer Suriyeli sığınmacı Nagehan Mhmod ise Türkiye'de iyi karşılandıklarını belirterek, "Türkiye'de çok günler geçti. Millet bize çok iyi baktı, yardım ettiler. İyiliklerini hiç unutmam" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
