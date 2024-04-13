Suriyeli ve yaşlı kadınlar okuma-yazma öğrenerek başarıya imza attı - Son Dakika
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Suriyeli ve yaşlı kadınlar okuma-yazma öğrenerek başarıya imza attı

Suriyeli ve yaşlı kadınlar okuma-yazma öğrenerek başarıya imza attı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kilis'e yerleşen Berivan Yüksek ve 80 yaşındaki Senem Korkmaz, okuma-yazma öğrenmek için çaba sarf ederek önemli bir başarı elde etti. Yüksek, köydeki kurslara katılarak kısa sürede okumayı öğrendi ve çocuklarıyla birlikte öğretmenlerinin verdiği ev ödevlerini yapmaya başladı. Korkmaz ise 80 yaşında olmasına rağmen okuma-yazma öğrenerek hayatında önemli bir adım attı. Öğretmen Selda Okyay da yaşlı kadınlara okuma-yazma öğretmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

13.04.2024 11:21
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kilis'te yaşamaya başlayan Berivan Yüksek, okuma yazma seferberliğiyle köye gelen öğretmenlerinin yardımıyla okuma-yazma öğrendi. Aynı köyde yaşayan 80 yaşındaki Senem Korkmaz da ilerlemiş yaşına rağmen okuma-yazma öğrenerek önemli bir başarıya imza attı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Geçit Boyu Köyünde yaşayan 80 yaşındaki Senem Korkmaz ve Suriye'deki savaştan dolayı okuma-yazma öğrenemeyen 35 yaşındaki Berivan Yüksek, okuma yazmayı öğrenmek için gösterdiği gayretle hem Kilisli okuma yazma bilmeyen kadınlara örnek olurken hem de ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Savaştan kaçtı Türkiye'de okuma yazma öğrendi

2011'in Mart ayında çıkan savaştan dolayı aile yakınlarını kaybetmesinden sonra eşiyle Türkiye'ye gelme kararı veren 35 yaşındaki Berivan Yüksek, okuma ve yazmayı öğrenmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Belirli bir zaman geçirdikten sonra ilçeye bağlı Geçit Botu Köyüne taşınan Yüksek, kendinden yaşça büyüklerle bir araya gelerek ilçe Kaymakamlığının açtığı kurslarla okuma ve yazma kurslarına başladı. Çocuklarının okula gitmesinden dolayı daha fazla istekle köy okuluna giderek kurslara giren Yüksek, kısa sürede okumayı öğrenerek çocuklarıyla birlikte öğretmenlerinin verdiği ev ödevlerini yapmaya başladı.

"Türkçeyi ana dilim gibi konuşuyorum"

Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye gelen 35 yaşındaki 5 çocuk annesi Berivan Yüksek, "Suriye'deki savaştan dolayı Kilis'e geldim. Ülkemizdeki savaştan dolayı okuma ve yazmayı öğrenme kısmetimiz olmadı. Şuan Türkiye'deyiz ve burada Türkçe'yi ana dilimiz gibi konuşabiliyoruz ve bu duruma ben çok mutluyum. İlkokul zamanında yaşıtlarım okula giderdi babamda beni okula göndermezdi. Şimdi ise Kaymakamlığın açtığı kurslar var ve benden büyük olan teyzelerle birlikte bir araya gelerek okula geliyoruz" dedi.

"Elimdeki işi yarım bırakıyorum hemen okula geliyorum"

Genç yaştayken maddi sıkıntılardan dolayı okula gidemediği için okuma ve yazmayı öğrenemediğini söyleyen 80 yaşındaki Senem Korkmaz ise "Allah devletimizden razı olsun. Çünkü 80 yaşındayken okuma ve yazmayı öğrendim. Sabah kalkıyorum elimdeki işlerimi hemen halledip okula gelmek için evden çıkıyorum. Okumayı bilmediğim için köyden başka bir yere gittiğim zaman çok zor oluyor. Özellikle hastaneler ve başka bir ile gittiğimiz zaman çok zorlanıyorum. Bildiğim yerde tıkanıp kalıyorum o zaman da çevredekilerden yardım istemek zorunda kalıyorum. İlkokula gitme zamanındayken babamın durumunda yoktu ben de gidemedim ondan dolayı da okumayı öğrenemedim. Okula gidemediğim için çok pişmanım. Ben okumayı ve yazmayı öğrendim Allah'ım devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Okula zorla getirdiğim öğrenciler benden önce geliyorlar"

35 yaş ve üzeri olan vatandaşlara okuma ve yazma öğrettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Selda Okyay da, "Okumayı bilmeyen teyzeleri okula getirmek için ilk başlarda çok zorluk çektim. Şimdi kendimi sevdirdim ve benden önce okula geliyorlar. Yaşları büyük olduğu için her gün bir önceki günde anlattığımın üzerinden geçiyorum, anlamadıklarında etkinlik yaparak üzerinden geçiyorum. Öğrencilerimin çoğu 70 yaş üzerinde ve okumanın zorlandığı bir kesim olduğu için çocuklara anlattığım gibi anlatarak kafalarına girmesini sağlıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum, okuldan çıktıktan sonra birlikte yürüyerek evlerimize gidiyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, Eğitim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriyeli ve yaşlı kadınlar okuma-yazma öğrenerek başarıya imza attı - Son Dakika

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