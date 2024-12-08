Suriyeliler Beyaz Saray'da Kutlama Yaptı

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ABD'de yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini Beyaz Saray önünde coşkuyla kutladı.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından dünyanın dört bir yanında Suriyeliler kutlamalarına devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de yaşayan Suriyeliler, Beyaz Saray önünde toplanarak, Esad rejiminin devrilmesini kutladı. Ellerinde Suriye'nin yeni bayrağı bulunan Suriyeliler şarkılar ve danslarla kutlama yaparken, bazı göstericiler ise tatlı dağıttı. - WASHINGTON