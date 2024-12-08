ABD'de yaşayan Suriyeliler, Esad rejiminin devrilmesini Beyaz Saray önünde coşkuyla kutladı.
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından dünyanın dört bir yanında Suriyeliler kutlamalarına devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de yaşayan Suriyeliler, Beyaz Saray önünde toplanarak, Esad rejiminin devrilmesini kutladı. Ellerinde Suriye'nin yeni bayrağı bulunan Suriyeliler şarkılar ve danslarla kutlama yaparken, bazı göstericiler ise tatlı dağıttı. - WASHINGTON
Son Dakika › Yerel › Suriyeliler Beyaz Saray'da Kutlama Yaptı - Son Dakika
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