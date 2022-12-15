Sürücü Adayları Yeni Yılda B Sınıfı Ehliyet İçin 8 Bin TL Ödeyecek - Son Dakika
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Sürücü Adayları Yeni Yılda B Sınıfı Ehliyet İçin 8 Bin TL Ödeyecek

15.12.2022 17:01

Sürücü kursları ücretlerine yeni yıl itibariyle zam geliyor. Sürücü kursları, yeni yıl fiyat tarifesini belirledi. B sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının harç ve kurs ücretiyle birlikte yapacakları ödeme 2023 yılında 8 bin TL'ye çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116 TL’den 2 bin 489 TL’ye yükselecek.

Sürücü kursları ücretlerine yeni yıl itibariyle zam geliyor. Sürücü kursları, yeni yıl fiyat tarifesini belirledi. B sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının harç ve kurs ücretiyle birlikte yapacakları ödeme 2023 yılında 8 bin TL'ye çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116 TL'den 2 bin 489 TL'ye yükselecek.

Sürücü kursları ücretleri güncellendi. 2022 yılında B sınıfı ehliyeti 4 bin 850 liraya mal olurken gelen zamla bu rakam 8 bin TL'ye çıktı. 33 yıldır Edirne'de sürücü kursu işleten Sebahattin Tarzı, bugün yaptığı açıklamada, aralık ayı kurslarının dolduğunu ifade ederek, yeni kayıtların 2023 yılına kalacağını söyledi.

"BUNDAN SONRAKİ KAYITLARIMIZ OCAK AYI İÇİN YAPIYORUZ"

Sebahattin Tarzı, şunları kaydetti:

"Yeni yıla kadar öğrenci adaylarımız bayağı yoğundu. Sebebi de her yılbaşı itibariyle fiyatlarımızı yeniliyoruz. Harçlar değişiyor. Bu sebeple yoğunluk yaşadık. Bundan sonra Aralık dönemi de doldu, bütün kurumlarımız. Gruplarını doldurdu. Bundan sonraki kayıtlarımız ocak ayı için yapıyoruz. Ocak ayında tabii malum yeni fiyat ve yeni harç miktarlarıyla kaydolacak arkadaşlarımız. B sınıfı sürücü kursu ehliyeti 4 bin 850 liraydı. Şimdi 8 bin lira oldu. Bizde her araç için ehliyet sınavları var. Ancak B sınıfı yoğunlukta olduğu için B sınıfını örnek verdim. Bu kadar maliyet artışının yanında sürücü kursu da yaşamak, sağlıklı hizmet verebilmek için bu fiyatı uygulamak zorunda kalıyoruz."

Kaynak: ANKA
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Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sürücü Adayları Yeni Yılda B Sınıfı Ehliyet İçin 8 Bin TL Ödeyecek - Son Dakika

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