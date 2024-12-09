Sürücü Kurslarından Harcırah Talebi - Son Dakika
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Sürücü Kurslarından Harcırah Talebi

Sürücü Kurslarından Harcırah Talebi

Eskişehir'deki direksiyon öğretmenleri, ehliyet sınavlarında harcırah ödenmesini istiyor.

09.12.2024 11:04
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Eskişehir'deki özel sürücü kurslarında görev yapan direksiyon öğrencileri, ehliyet sınavlarında geçmişte olduğu gibi kendilerine de harcırah ödenmesini talep ediyorlar. Direksiyon öğretmenleri, yeni yönetmelikle birlikte adaylara daha nitelikli eğitim verilmesi için sürüş derslerinde sürenin uzatılmasını da önerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren sürücü kurslarında çalışan direksiyon öğretmenleri, ehliyet almak isteyen adaylara sınavı başarıyla tamamlamaları için yönetmelik çerçevesinde sürüş eğitimi veriyor. 2025 yılında uygulanmaya başlanacak olan yeni yönetmelik için de hazırlık yapan direksiyon öğretmenleri, hem kendilerinin muzdarip oldukları hem de adayların eğitim sürecinde yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Geçmişte her sınava girdiklerinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan harcırah aldıklarını, ancak günümüzde bunun sadece komisyon üyelerine verildiğini söyleyen direksiyon öğretmenleri, kendilerinden alınmış olan bu hakkın geri verilmesini istediklerini söyledi. Ayrıca 16 saat olan direksiyon derslerinin hiç bilmeyen adaylar için bazen yetersiz kaldığına da dikkat çeken direksiyon öğretmenleri, özellikle Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi'ndeki parkur güzergahında çok fazla kör nokta olduğunu ve yanlarında aday eğittikleri halde diğer sürücülerin tacizlerine uğrayabildiklerini dile getirdi.

"Bizden alınmış olan bu hakkın geri verilmesini istiyoruz"

Direksiyon öğretmeni Taner Şide, "Şu anda biz 3-5 yıllık hocalarız. Bizden daha eski hocalarımız var. Onlardan duyduklarımızı söylüyoruz, yaşadığımızı değil. Daha evveliyatından bu haklar varmış. Mesela neymiş? Sınava girdiğinde her hocaya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan harcırah ödeniyormuş. Halen harcırah adı altında sadece komisyonlara ödenmekte, ama biz direksiyon öğretmenlerine pay verilmemekte. Bizden alınmış olan bu hakkın geri verilmesini istiyoruz. Burada her hoca canını dişine takarak, çok büyük fedakarlıklar yaparak aday eğitiyor. Hiç araba kullanmayı bilmeyen insanlara eğitim veriyoruz ve 16 saatte bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bu kadar az bir saatin ardından yapılan sınav aslında çok ağır. Biz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu çağrımıza kulak vermesini istiyoruz" dedi.

"Biz daha bilinçli sürücüler yetiştirmek istiyoruz"

Bir diğer direksiyon öğretmeni Tamer Er Özkan ise, "Ders saatleri şu anda 16 saat. Hiç bilmeyen bir aday için bu süre bazen yeterli olmuyor. Bunun bir diğer nedeni de, parkurda çok kör noktalarımızın olması. Bilhassa bizim bu Odunpazarı güzergahında durum böyle. Bir de çevre faktörlerden kaynaklı bizim sıkıntılarımız var. Diğer araç sürücülerinin tutumları hoş değil. Yanımızda aday eğittiğimiz halde tacizleri oluyor. Aslında bizim burada bir güvenlik sorunumuz da var. Şimdi yeni yönetmelikle birlikte 16 saatte 1 parkur öğrettiğimiz adaya 2 güzergah öğreteceğiz. Bizim verdiğimiz bu eğitimler hususunda adayların aile baskısı oluyor. Sınav ücretlerinin çoğalmasının da etkisiyle bize fiziksel saldırıda bulunabiliyorlar. Aday ailesine kendi yapamadığı şeyi, 'Benden değil, hocamdan veya eğitimden kaynaklı' diye anlatıyor. Bu yüzden biz direkt zan altına giriyoruz. İlk denemesinde başarabilen adaylarımız da var. Bir kişinin 1 kerede öğrendiğini başkası 16'ncı kez de öğrenebilir. Ders saatinin şu anda yetersiz olduğu aşikar. Bu aday parkuru bitirdikten sonra şehir içi trafiğe katılacak, yarın bizim karşımıza çıkacak. Biz daha bilinçli sürücüler yetiştirmek istiyoruz. Ders saati ne kadar artarsa, trafikte kazaların azalması da o kadar ön plana çıkar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ulaşım, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sürücü Kurslarından Harcırah Talebi - Son Dakika

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