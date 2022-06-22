Sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeline sertifika verildi - Son Dakika
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Sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeline sertifika verildi

22.06.2022 09:36
Sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeline sertifika verildi

Erzincan'da sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeli sertifika aldı.

Erzincan'da sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeli sertifika aldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, motorlu taşıtlar sürücüsü ihtiyacının karşılanması amacıyla 4 Nisan 2022 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında, emniyette görev yapan 362 personele, A, C ve D sınıflarında kurs düzenlendi. A sınıfından 158, C sınıfından 103, D sınıfından 101 emniyet personeli, sürücü kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, düzenlenen törenle katılım sağlayan tüm kursiyerleri temsilen 15 personele sürücü belgesi sertifikalarını takdim etti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeline sertifika verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeline sertifika verildi - Son Dakika
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