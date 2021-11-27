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Survivor'a katılmak için 3,5 ayda 82 kilo verdi - Son Dakika

Survivor'a katılmak için 3,5 ayda 82 kilo verdi

27.11.2021 00:57
Survivor'a katılmak için 3,5 ayda 82 kilo verdi

Mersin'in Silifke ilçesinde 24 yaşındaki Zeynel Merkavul, 15 yaşından itibaren izlediği Survivor yarışmasına başvuru yapabilmek için azmetti, ameliyatsız, ilaçsız 3,5 ayda 82 kilo verip 155 kilodan 73 kiloya düştü.

Mersin'in Silifke ilçesinde 24 yaşındaki Zeynel Merkavul, 15 yaşından itibaren izlediği Survivor yarışmasına başvuru yapabilmek için azmetti, ameliyatsız, ilaçsız 3,5 ayda 82 kilo verip 155 kilodan 73 kiloya düştü.

Zeynel Merkavul'un aşırı kiloları hayatını zindana çevirdi. 24 yaşında 155 kiloya çıkan Zeynel Merkavul, ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Merdiven çıkamaz, uzun yürüyüşler yapamaz hale gelen ve nefes almakta dahi zorlanan Merkavul'un hayatını ise 15 yaşından itibaren izlediği Survivor yarışması değiştirdi.

Zeynel Merkavul, kilo verme kararını ise yine bir gün televizyondan izlediği Survivor yarışması değiştirdi. Merkavul, hırs yaparak 3,5 ayda kendi başına diyet ve spor yapıp dengeli beslenip 82 kilo verip, 155 kilodan 73 kiloya düştü.

Survivor izleyerek hayatını değiştirecek kararı verdiğini belirten Zeynel Merkavul, herhangi bir merkeze gitmeden profesyonel destek görmeden, kararlı bir şekilde sürdürdüğü sürecin sonunda 82 kilo verdi. 155 kilo iken giydiği pantolonun şimdi tek bacağına sığan Merkavul, eski günlerin anısına o kıyafetlerini saklıyor.

Zayıflama sürecine nasıl başladığını anlatan Zeynel Merkavul, "Kilolarım yüzünden merdiven çıkamıyordum, yürüyemiyordum, nefes nefese kalıyordum. Bacaklarımda ağrılar ve ödemler arttı. İnsanların bakışları nedeniyle sokağa çıkmak istemiyordum. Bununla birlikte 15 yaşından itibaren Survivor yarışmasını izlerdim. Hep bu yarışmaya katılmayı hayal ederdim. Bir gün kendi kendime kilo verip Survivor yarışmasına başvuru yapmak için söz verdim. Tam 3,5 ayda 155 kilodan 73 kiloya düştüm, 82 kilo verdim. Hayalim Survivor yarışmasına katılabilmek" dedi.

50 yaşındaki annesi Funda Merkavul, oğlunun Survivor yarışmasına katılmasını çok istediğini belirterek, "Oğlum Survivor yarışmasını çok izlerdi. Hep hayalinde bu yarışmaya bir gün katılmak vardı. Ama 155 kilo olunca bu yarışmaya giremezdi. Biz de ailesi olarak kendisine destek verdik. Kısa sürede 82 kilo verdi. Oğlumuzu Survivor yarışmasında görmeyi çok isteriz" diye konuştu. - MERSİN

Survivor, Mersin, Diyet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Survivor'a katılmak için 3,5 ayda 82 kilo verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'a katılmak için 3,5 ayda 82 kilo verdi - Son Dakika
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