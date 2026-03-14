Susuz\'da Muhtarlarla İftar Programı

Susuz'da görev yapan köy ve mahalle muhtarları için düzenlenen iftar programında birlik ve dayanışma mesajları verildi. Programa Muhammed Emin Tutal katılarak muhtarlarla bir araya geldi.

Kars'ın Susuz ilçesinde görev yapan muhtarların yoğun katılım gösterdiği programda, Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde aynı sofrada buluşmanın önemine vurgu yapıldı. Kaymakam Tutal, iftar öncesinde muhtarlarla sohbet ederek mahalle ve köylerde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İftarın ardından düzenlenen toplantıda ise ilçede kış şartlarında yürütülen çalışmalar ele alındı. Özellikle yoğun kar yağışının etkili olduğu dönemlerde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları, yol açma faaliyetleri, ulaşımın aksamaması için alınan tedbirler ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen hizmetler değerlendirildi.

Kaymakam Tutal, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, köy ve mahallelerde vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması noktasında muhtarların büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Muhtarların sahadaki gözlemlerinin kamu hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağladığını dile getiren Tutal, iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Program, muhtarların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi. Susuz ilçesinde kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla benzer toplantıların ilerleyen dönemlerde de devam edeceği belirtildi. - KARS