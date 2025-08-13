Susuz Kaymakamı Hayvan Barınağı\'nda İncelemelerde Bulundu

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Hayvan Barınağı'nda bir takım incelemelerde bulundu.

Kars'ın Susuz İlçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, beraberindeki Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve İlçe Tarım ve Orman Müdiremiz Gülten Özşirvan Hayvan Barınağı'na geldi. Barınak yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Tutal, hayvanların bakım ve beslenme koşullarını yerinde gördü.

Ziyarette barınaktaki hayvanların sağlık durumları, barınma alanlarının hijyeni ve beslenme programlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Tutal, sokak hayvanlarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Başkan Oğuz Yantemur, barınakta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, vatandaşlardan da sahipsiz hayvanlara karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu. Tutal, daha sonra barınaktan ayrıldı. - KARS