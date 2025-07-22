Susuz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hayvan Pazarı ile Mesire Alanını İnceledi

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, beraberindeki Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ile birlikte Susuz Hayvan Pazarı ve Mesire Alanı'nda bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Tutal, ilk olarak Susuz Hayvan Pazarı'na geldi. hayvan pazarı hakkında Başkan Yantemur'dan bilgi aldı.

Ardından Mesire Alanı'na geçen Tutal, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşların istek ve beklentilerini dinledi.

Başkan Oğuz Yantemur, Mesire Alanı'nın atıl durumdan çıkarılarak vatandaşların hizmetine açtıklarını belirtti. Belediye görevlilerinin mesire alnının bakım ve temizliğini günübirlik yaptıklarını kaydetti.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, incelemelerin ardından mesire alanından ayrıldı. - KARS