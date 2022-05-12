Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor - Son Dakika
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Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor

12.05.2022 09:26

Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor Susuz motor temizliği yapan liseliler mesleki tecrübe kazanıyor Denizli'de benzin, dizel ve LPG'li araçlarda susuz motor temizliği hizmeti vermeye başlayan lise öğrencileri, hem okullarına katkı sağlıyor hem de...

Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor

Susuz motor temizliği yapan liseliler mesleki tecrübe kazanıyor

DENİZLİ - Denizli'de benzin, dizel ve LPG'li araçlarda susuz motor temizliği hizmeti vermeye başlayan lise öğrencileri, hem okullarına katkı sağlıyor hem de mesleki becerilerini artırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimde başlattığı yeni dönüşümle birlikte öğrencilerin mesleki becerilerinin artırılması ve başta üretim olmak üzere birçok alanda aktif olarak çeşitli sektörlerde söz sahibi olmalarını sağlayacak becerilerle donatılması hedefleniyor.

Mesleki eğitimdeki bu yeni anlayışın Denizli'deki temsilcilerinden biri de Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında öğrenim gören öğrenciler, alan öğretmenlerinin önderliğinde araçlara susuz motor temizliği hizmet vermeye başladı. Benzinli ve dizel motorlu araçlar ile LPG'li araçların temizliği yapılırken; öğrencilerin de mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlandı.

Mesleki eğitimin çok yönlü ve birbirinden farklı birçok dalı kapsayan önemli bir eğitim ekosistemine sahip olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Denizli'de mesleki eğitim veren 50 meslek lisesi bünyesinde toplam 30 farklı alanda öğrencilerimize mesleki beceriler kazandırıyoruz. Bakanlığımızın başlatmış olduğu dönüşümü kendimize yol haritası edinerek sektör ve saha tabanlı girişimlere hız verdik. Yaparak, yaşayarak öğrenen bir nesil ve kendini, içinde bulunduğu teknoloji çağının merkezinde konumlandırabilmeyi başarabilmiş bir gençliğe sahip olmak için çabalıyoruz. Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde vatandaşlara bu hizmeti veren öğrencilerimizi kutluyor, öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Susuz motor temizliği hizmetinde görev alan öğrencilerden Ozan Mallı ise "Aynı zamanda okulumuzun döner sermayesine de katkı verecek olan susuz motor temizliği hizmeti; araçların motor sistemlerindeki motor beyni ve elektrik tesisatına su kaçması, motorda küflenme veya pas oluşması gibi muhtemel arızaların da önüne geçmektedir. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında yağ seviyesi, soğutma suyu, lastik hava basıncı kontrolü ile hava filtresi temizliği, fren-balata aşınması kontrolü ve hidrolik yağı kontrolü hizmeti de verilmektedir" diye konuştu.

Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor
Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor
Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor
Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor

YORUMLAR
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Denizli, Benzin, Susuz, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor - Son Dakika


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