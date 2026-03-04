Suudi Arabistan 2 Füze ve 9 İHA'nın Saldırısını Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan 2 Füze ve 9 İHA'nın Saldırısını Önledi

Suudi Arabistan 2 Füze ve 9 İHA\'nın Saldırısını Önledi
04.03.2026 07:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Al-Kharj bölgesine fırlatılan 2 füze ve 9 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 2 seyir füzesi ile 9 insansız hava aracının önlendiğini açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme yapmayı sürdürürken, Suudi Arabistan bir kez daha hava saldırılarının hedefi oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, başkent Riyad'ın güneyindeki bir bölgeye 2 seyir füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek "Al-Kharj bölgesine fırlatılan 2 seyir füzesi başarıyla önlenerek imha edilmiştir" denildi. Ayrıca ülke hava sahasına girdiği tespit edilen 9 İHA'nın da imha edildiği aktarıldı. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi. - RİYAD

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Riyad, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suudi Arabistan 2 Füze ve 9 İHA'nın Saldırısını Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
05:06
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
04:41
CIA’in İran planı deşifre oldu Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
CIA'in İran planı deşifre oldu! Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 07:39:32. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan 2 Füze ve 9 İHA'nın Saldırısını Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.