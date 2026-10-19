Suudi Arabistan 'Çöldeki Davos' konferansını Husi saldırıları nedeniyle erteledi

Suudi Arabistan'da artan Husi saldırılarının ardından "Çöldeki Davos" olarak bilinen The Future Investment Initiative (Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı) gelecek yıla ertelendi.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek uluslararası bir konferans ertelendi. Suudi Arabistan, artan Husi saldırılarının ardından güvenlik nedeniyle 26- 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen ve "Çöldeki Davos" olarak bilinen The Future Investment Initiative'i (Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı) gelecek yıla erteledi. Organizasyon yetkilileri, yeni tarihin "çok yakında" açıklanacağını bildirdi.

Konferansa her yıl dünyanın önde gelen finans çevrelerinden isimler katılıyor. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'na atıfla gayriresmi olarak "Çöldeki Davos" diye anılan ve devlet destekli olarak her yıl gerçekleştirilen etkinlikte, ülkenin iddialı yatırım planları tanıtılıyor. Taslak programa göre bu yılki etkinlikte Goldman Sachs CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Solomon, Standard Chartered CEO'su Bill Winters ve Citi CEO'su Jane Fraser'ın konuşma yapması bekleniyordu.