Suudi Arabistan'ın 96. Milli Günü için Mandarin İstanbul'da resepsiyon verildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın 96. Milli Günü için Mandarin İstanbul'da resepsiyon verildi

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Suudi Arabistan\'ın 96. Milli Günü için Mandarin İstanbul\'da resepsiyon verildi
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Suudi Arabistan'ın 23 Eylül Milli Günü'nün 96. yıl dönümü, Mandarin İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, yabancı misyon temsilcileri ve iki ülkenin iş adamları katıldı.

Suudi Arabistan Krallığı'nın, 23 Eylül Milli Günü'nün 96. yıl dönümü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü, Mandarin İstanbul'da düzenlenen bir merasimle kutlandı. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğindeki geceye, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nı temsilen Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, yabancı misyon temsilcileri, iki ülkenin iş adamları iştirak etti. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Aldosari, misafirleri tek tek kapıda karşıladı.

Resepsiyon, Türkiye ve Suudi Arabistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından konuklara Suudi Arabistan'ın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan görseller eşliğinde ülkenin ulusal günü hakkında bilgiler verildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan birlikteliği ile oluşturulan Mekke Anlaşmasının görüntülerinin de yer aldığı sunumda, 3 ülkenin dostlukları ön plana çıkartıldı. Tören, protokol üyelerinin Milli Gün'e özel hazırlanan pastayı birlikte kesmesiyle devam etti. Davetlilere Suudi mutfağından lezzetlerin ikram edildiği resepsiyon, katılımcıların sohbetleriyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
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