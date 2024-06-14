Suudi Arabistan, kartı olmayan Hacı adaylarına Arafat Vakfesi için izin vermiyor - Son Dakika
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Yerel

Suudi Arabistan, kartı olmayan Hacı adaylarına Arafat Vakfesi için izin vermiyor

Suudi Arabistan, kartı olmayan Hacı adaylarına Arafat Vakfesi için izin vermiyor

Suudi Arabistan hükümeti, Hac vazifelerine yerine getirmek üzere Mekke'ye gelen Hacı adaylarına Nusuk kartı dağıtırken, kartı olmayan Hacı adaylarına Arafat Vakfesi için izin vermiyor. Mekke polisi, Hac vizesini ya da Nusuk kartını ibraz edemeyen hacı adaylarını alıkoyarak Mekke sınırları dışına çıkartıyor.

14.06.2024 21:22
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Suudi Arabistan hükümeti, Hac vazifelerine yerine getirmek üzere Mekke'ye gelen Hacı adaylarına Nusuk kartı dağıtırken, kartı olmayan Hacı adaylarına Arafat Vakfesi için izin vermiyor.

Suudi Arabistan'da Arafat vakfesi için yoğun kontroller yapılıyor. Hac vazifelerine yerine getirmek üzere Mekke'ye gelen Hacı adaylarına Nusuk kartı dağıtılırken, Mekke polisi yollarda sıkı kontroller yapıyor. Hac vizesini ya da Nusuk kartını ibraz edemeyen hacı adaylarını alıkoyan polis, kartı olmayan hacı adaylarını Mekke sınırları dışına çıkartıyor. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suudi Arabistan, kartı olmayan Hacı adaylarına Arafat Vakfesi için izin vermiyor - Son Dakika

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