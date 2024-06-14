Suudi Arabistan, kartı olmayan Hacı adaylarına Arafat Vakfesi için izin vermiyor

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Suudi Arabistan hükümeti, Hac vazifelerine yerine getirmek üzere Mekke'ye gelen Hacı adaylarına Nusuk kartı dağıtırken, kartı olmayan Hacı adaylarına Arafat Vakfesi için izin vermiyor.

Suudi Arabistan'da Arafat vakfesi için yoğun kontroller yapılıyor. Hac vazifelerine yerine getirmek üzere Mekke'ye gelen Hacı adaylarına Nusuk kartı dağıtılırken, Mekke polisi yollarda sıkı kontroller yapıyor. Hac vizesini ya da Nusuk kartını ibraz edemeyen hacı adaylarını alıkoyan polis, kartı olmayan hacı adaylarını Mekke sınırları dışına çıkartıyor. - MEKKE