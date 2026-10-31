Suudi koalisyon, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği İHA'yı imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Husilere karşı uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin ülkenin güney bölgesi istikametine bir İHA fırlattığını açıkladı. El-Maliki, bu saldırının önlendiğini ve kullanılan İHA'nın imha edildiğini kaydetti.

Ülkenin doğusunu hedef alan İHA saldırısı engellenmişti

El-Maliki erken saatlerde yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine 1 İHA fırlattığını ve bu saldırının engellendiğini duyurmuştu.