Suudi koalisyon, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği İHA'yı imha etti - Son Dakika
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Suudi koalisyon, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği İHA'yı imha etti

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin güney bölgesine fırlattığı İHA saldırısının önlendiğini ve İHA'nın imha edildiğini açıkladı. El-Maliki, erken saatlerde doğu bölgesine yönelik İHA saldırısının da engellendiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Husilere karşı uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin ülkenin güney bölgesi istikametine bir İHA fırlattığını açıkladı. El-Maliki, bu saldırının önlendiğini ve kullanılan İHA'nın imha edildiğini kaydetti.

Ülkenin doğusunu hedef alan İHA saldırısı engellenmişti

El-Maliki erken saatlerde yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine 1 İHA fırlattığını ve bu saldırının engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanDünyaYerelSon Dakika

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