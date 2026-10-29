Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin doğuya fırlattığı 1 balistik füzeyi imha etti

Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin doğuya fırlattığı 1 balistik füzeyi imha ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlattığı 1 balistik füzenin engellenip imha edildiğini açıkladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru 1 balistik füze fırlattığını bildirdi. El-Maliki, bu füzenin engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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