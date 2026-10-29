Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin doğuya fırlattığı 1 balistik füzeyi imha etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin doğuya fırlattığı 1 balistik füzeyi imha etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlattığı 1 balistik füzenin engellenip imha edildiğini açıkladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru 1 balistik füze fırlattığını bildirdi. El-Maliki, bu füzenin engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanYemenDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli’de tır eylemi: Şoförler Schengen kuralı yüzünden Avrupa’ya çıkışı durdurdu Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'de tır eylemi: Şoförler Schengen kuralı yüzünden Avrupa'ya çıkışı durdurdu
Belediye işçileri birbirine girdi Kaldırımda meydan kavgası Belediye işçileri birbirine girdi! Kaldırımda meydan kavgası
Lise öğrencisinin “okula gelmeyin, kötü şeyler olacak“ mesajı ortalığı karıştırdı Lise öğrencisinin "okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" mesajı ortalığı karıştırdı
07:23
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında
07:01
Hindistan’da dev dalgalar sokakları yuttu 180 binden fazla kişi tahliye edildi
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi
06:59
ABD’ye kaçan Bolsonaro kendisini “Brezilya’nın lideri“ ilan etti
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
03:24
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
02:31
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 08:03:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin doğuya fırlattığı 1 balistik füzeyi imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android