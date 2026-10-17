Suudi koalisyonu sözcüsü, Sada'da iki Husi füze rampasının imha edildiğini açıkladı

Suudi koalisyonu sözcüsü, Sada'da iki Husi füze rampasının imha edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'in Sada vilayetinde Husilere ait iki balistik füze rampasının imha edildiğini açıkladı. Açıklama, Husilere bağlı El-Mesire'nin Sada'nın doğusuna iki Suudi hava saldırısı düzenlendiğini bildirmesinin ardından geldi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'in Sada vilayetinde bulunan Husilere ait iki balistik füze rampasını imha ettiklerini açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yemen'in kuzeyindeki Sada vilayetinde bulunan Husilere ait iki balistik füze rampasını imha ettiklerini duyurdu. Açıklamanın, Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun Sada'nın doğusuna iki Suudi hava saldırısı düzenlendiğini bildirmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
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