Tacettinveli Mahallesi'nde Güzelleştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Tacettinveli Mahallesi'nde Güzelleştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Tacettinveli Mahallesi\'nde Güzelleştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi, Tacettinveli Mahallesi'nde metruk yapı yıkımı, temizlik, hafriyat kaldırma ve yol yapım çalışmaları gerçekleştirerek bölgenin güzelleştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

19.01.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
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Melikgazi Belediyesi ekipleri; Tacettinveli Mahallesi'nde metruk yapı yıkımı, temizlik, hafriyat kaldırma, tesviye ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Melikgazi Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalarla şehrin merkezi güzelleştirilerek daha nitelikli hale getiriliyor. Kayseri'nin en eski yerleşim alanlarından biri olan Tacettinveli Mahallesi'nde yapılan güzelleştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Şehrin merkezinde, Tacettinveli Mahallemizdeyiz. Bizim sloganımız: "Şehir merkezi bizim misafir odamız.". Tacettinveli Mahallemiz şehrin merkezinde, çok önemli bir noktada bulunuyor. Dolayısıyla elimizden geldiğince burada güzelleştirme çalışması yapıyoruz. Bu alanda, göreve geldiğim 2019 yılından bu yana 100'e yakın gecekonduyu ve eski metruk yapıyı kaldırdık. Bütün yasal işlemlerini yapıyoruz. Zaman zaman yaptığımız işlemlerin kapsamını genişleterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temizlik çalışması, hafriyat kaldırma çalışması, tesviye çalışması yapıyor; yeni yollar açıyoruz. Melikgazi'mizin eski yerleşim alanlarından birinde, büyük bir alanda ekiplerimiz çalışıyor. Mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Daha güzel bir Melikgazi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tacettinveli Mahallesi'nde Güzelleştirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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