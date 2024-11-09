Tahmazoğlu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" - Son Dakika
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Tahmazoğlu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz"

Tahmazoğlu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü saygıyla anıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Türk milletinin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

09.11.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Türk milletinin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86.yılında şükran, saygı ve özlemle yad ediyoruz. İstiklal mücadelemize liderlik eden ve aziz milletimizin büyük fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi eşsiz bir zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başarılı bir komutan ve büyük bir lider olarak ulusumuzun gönlünde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlandırmış olup, onun "En Büyük Eserim "dediği Cumhuriyetimizi ve kazanımlarını ilelebet yaşatmak ve muasır medeniyetler düzeyine taşımak üzerimize düşen temel sorumluluktur. "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır." diyerek hedefimizi belirleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tahmazoğlu: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz' - Son Dakika

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