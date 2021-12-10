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Tahmazoğlu'ndan nikahı kıyılan çifte sürpriz - Son Dakika

Tahmazoğlu'ndan nikahı kıyılan çifte sürpriz

10.12.2021 17:40
Tahmazoğlu'ndan nikahı kıyılan çifte sürpriz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi nikah salonun nikahları kıyılan çifte sürpriz yaparak, çiftlerin nikahlarını kendisi kıydı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi nikah salonun nikahları kıyılan çifte sürpriz yaparak, çiftlerin nikahlarını kendisi kıydı.

Son yıllarda Türkiye'nin en çok nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey Belediyesinde nikah kıyımı tüm hızıyla devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah memuru tarafından nikahı kıyılmak üzere olan çiftlere sürpriz yaparak çiftin nikahını kendisi kıydı.

Nikah salonuna sürpriz ziyaret

Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikahı kıyılan çiftlere zaman zaman sürpriz yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftlere unutamayacakları bir an yaşattı. Çiftin nikah kıyılma işlemleri başlamışken nikah salonuna 'Bir Dakika' diyerek gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Ayşegül Aydoğan ve Ali Polat çiftine unutamayacak bir an yaşatarak çiftlerin nikahını kıydı ve kol saati hediye etti.

Çiftlere mutluluklar diledi

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Ayşegül Aydoğan ve Ali Polat çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Şahinbey Belediyesi olarak her yıl en fazla nikah kıyan belediye ve en fazla çocuğun dünyaya geldiği ilçe durumundayız. En fazla nikah kıyan belediye unvanımızı bu yılda devam ettirmek istiyoruz. Evlenen tüm çiftlerimiz için Evlilik Okulu projemiz de devam ediyor ve Evlilik Okulumuza her geçen gün ilgi ve alaka daha da artıyor. Düğün hediyesi olarak da yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Aynı zamanda nikahı kıyılan çiftlere kol saati hediye ediyoruz. Zaman zaman yeni evlenecek çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıyıyoruz. Ayşegül Aydoğan ve Ali Polat çiftine sürpriz yaparak nikahlarını kıydık. Tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluklar diliyorum" dedi.

Bizim için büyük sürpriz oldu

Nikahı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından kıyılan Ayşegül Aydoğan, "İsteseydik belki de böyle bir şeyi başaramazdık. Ancak Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere unutamayacağımız bir sürpriz yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Damat Ali Polat, yaptığı sürprizden dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu'ndan nikahı kıyılan çifte sürpriz
Tahmazoğlu'ndan nikahı kıyılan çifte sürpriz

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Aydoğan, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu'ndan nikahı kıyılan çifte sürpriz - Son Dakika


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