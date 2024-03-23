Tahsin Tonkuş: Dizi ve sinema oyuncusu huzurevinde yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tahsin Tonkuş: Dizi ve sinema oyuncusu huzurevinde yaşıyor

Tahsin Tonkuş: Dizi ve sinema oyuncusu huzurevinde yaşıyor

Birçok dizi ve filmlerde rol alan Tahsin Tonkuş, şimdi huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Tonkuş, hayat hikayesini anlattı ve tiyatro dışında bir hayat düşünemediğini belirtti.

23.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birçok dizi ve filmlerde rol alan dizi, sinema tiyatro ve reklam oyuncusu Tahsin Tonkuş, şimdilerde ise huzurevinde yaşamını sürdürüyor.

Sivas Valiliği İhramcızade İsmailhakkı Toprak Huzur Evi'nde kalan 73 yaşındaki dizi, sinema tiyatro ve reklam oyuncusu Tahsin Tonkuş, hayat hikayesini anlattı. Kurtlar Vadisi, Seksenler, Arka Sokaklar, Galip Derviş, Lale Devri gibi birçok projeden rol alan Tonkuş, 20 yıl önce evinden ayrıldığını ve sonrasında huzurevinde yaşamayı tercih ettiğini söyledi. Tonkuş, makine teknisyeni olarak çalışırken drama eğitimine devam ettiğini ve Ayla Algan gibi usta isimlerden eğitim aldığını belirtti. Tonkuş, huzurevindeki personellerle bir aile ortamı oluşturduklarını ve çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

"Evde olmanın tadını asla özlemiyorum"

Tiyatro oyuncusuyum aynı zamanda tiyatro grubumuzdan yapımcımızın izniyle kameraya transfer oldum ve birçok dizi, reklam ve filmde oynadım diyen 73 yaşındaki Tahsin Tonkuş, "Ben ortaokuldayken Sivas Halk Eğitim Merkezinde bağlama ve drama derslerine başladım. Bir süre sonra Sivas'tan çalışmak için İstanbul'a gitmem gerekti. Ben makine teknisyeniyim fabrikalarda çalıştım ve bu arada da Sivas Halk Eğitimde 'ki drama hocam 'uygulamalı bir tiyatro grubunda ol mutlaka eğitim al' dedi. Onun ricası üzerine bağlamayı öteledim ve tiyatroya öncelik verdim. Uzun yıllar hem eğitim aldım hem çalıştım. Bununla birlikte doktrin öğrencisiyim drama ve oyunculuk. Branş hocamız merhum Ayla Algan hanımefendiydi, kendisini çok severdik. Daha sonra haliyle yapımcıların izniyle hem tiyatroyu hem sinemayı beraber yürüttüm ve birçok projede yer aldım. Evimden yaklaşık yirmi yıl önce ayrıldım, huzurevini tercih ettim. Beş sene Erzurum'da kaldım. Bir buçuk yıldır burada, kalıyorum. Huzurevinde devletimizin şefkatli kollarını gördüm. Evde olmanın tadını asla özlemiyorum. Çünkü buradaki personellerimizle en büyüğünden en küçüğüne kadar bir kardeşlik diyaloğu içindeyiz" dedi.

"Ben tiyatro dışında bir hayat düşünemiyorum"

Tiyatro dışında hayat düşünemediğine değinen Tonkuş, "Şimdi İstanbul huzurevinde olmak isterdim daha yakın olacaktım projelerde çalışmaya devam edecektim. Orada mümkün olmadı boş yer olmadığından dolayı o nedenle Anadolu'ya geldim. Yoksa İstanbul'da olsaydım çalışmalarım devam edecekti. Biz ya tiyatro provasında ya da sette nefes alıyoruz. Diğer zamanlar kendimi yarım nefes alıyor yarım yaşıyor kabul ediyordum. Takdir edersiniz ki tiyatro provaları, sahnesi olsun insana hayat veren yerlerdi. O nedenle hep o dünyanın içindeydim. Koca bir hayat su gibi geçti. Gençler mutlaka drama eğitimi alsınlar. Ben tiyatro dışında bir hayat düşünemiyorum. Doktor da olsanız avukatta olsanız kendinizi ifade edebilmenin en güzel en kolay sanatı dramadır. Başarıya giden yol insanın kendini ifade edebilmesinden geçer" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahsin Tonkuş: Dizi ve sinema oyuncusu huzurevinde yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
09:14 TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan’da oynanacak TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak
11:45 Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya’ya dönüyor Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
09:39 Türkçe röportaj verdi Fenerbahçe’nin eski yıldızı Szalai’den maç sonu bomba yorumlar Türkçe röportaj verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szalai'den maç sonu bomba yorumlar
09:20 Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren’in ödediği ücret ortaya çıktı Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı
09:08 ABD, Moskova’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
07:49 Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu
04:12 Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu Kaza anı kamerada Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu! Kaza anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 11:57:32. #1.11#
SON DAKİKA: Tahsin Tonkuş: Dizi ve sinema oyuncusu huzurevinde yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement