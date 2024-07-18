Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Takla atıp refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. idaresindeki 71 FC 334 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Y.M. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada refüje devrilerek ters dönen otomobil yaklaşık 1 saat süren bir uğraş sonucu sıkıştığı yerden çıkarılabildi.