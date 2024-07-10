Taksi durağı çalışanı, rahatsız sokak köpeğine yardım eli uzatıyor

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Odunpazarı'ndaki bir taksi durağı çalışanı, zaman zaman iş yerleri önüne gelen, belinden ve ayaklarından rahatsız sokak köpeğinin rahatlaması için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Kemal Zeytinoğlu caddesi başında bulunan taksi durağı önünde gözlenen, üzeri bezlerle örtülü gölgede yatan köpek, müşteriler ve gelip geçenlerin ilgisini çekiyor. Durak çalışanı Fikret Kayhan Alkan, zaman zaman taksi durağına gelen köpeğin sıcak havalarda serinleyebilmesi için üzerini nemli bezlerle örtüyor. Alkan, belinden ve ayaklarından rahatsız olan köpeğin zaman zaman duraklarına geldiğini anlatarak, "Yürümekte zorlandığını gördüğüm bu köpek zaman zaman bizim taksi durağına geliyor. Cana yakınlığı ile ilgi çeken köpeğin bu durumu beni üzüyordu. Sıcak havada rahatsızlık çektiği belli oluyordu. Buraya uzanınca ben de serinleyip rahatlasın diye ıslattığım bezleri, havluları üzerine seriyorum ve rahat bir şekildi yatıyor. Benim elimden gelen bu kadarı. İlerde belki bir hayırseverin ya da veterinerin yardımı olursa çok iyi bir sevap işler. Odunpazarı'ndaki bu sevimli köpek herkesin, özellikle yerli yabancı turistlerin ilgi odağı olmuş durumda" dedi. - ESKİŞEHİR