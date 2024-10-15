Taksici Muharrem Koç'un Yardımı - Son Dakika
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Taksici Muharrem Koç'un Yardımı

Taksici Muharrem Koç\'un Yardımı

Kayseri'de taksici Muharrem Koç, İspanyol turist Pablo'ya yardım ederek motosikletini İspanya'ya göndermek istiyor.

15.10.2024 14:11
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Kayseri'de taksicilik yapan Muharrem Koç; Kayseri Şehir Hastanesi'nde karşılaştığı ve 3 gün boyunca ilgilendiği İspanyol vatandaşı Pablo ile aralarında bir bağ oluştuğunu söyleyerek, Pablo'nun Kayseri'de kalan motosikletini İspanya'ya göndermek için yetkililerden destek istedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde taksicilik yapan Muharrem Koç; bir gece nöbetinde ambulans acile çağrılması sonucu Pablo isimli İspanyol vatandaşı ile tanıştı. Burada Pablo'nun kaza yaptığını ve yanında hiçbir şeyinin bulunmadığını öğrenen Koç; Pablo'nun eczaneden ilaçlarını alıp, yemek yedirdi. Daha sonra kıyafetlerinin olmadığını gören Koç, evinden Pablo'ya yeni kıyafetler götürerek yardımcı oldu. Pablo ile 3 gün boyunca ilgilenen Koç, daha sonra Pablo'yu uçağa bindirerek İspanya'ya gönderdi. Pablo'nun kaza yaptığı ve Pınarbaşı'nda kalan motosikletini onun isteği üzerine yediemin otoparkından alan yardımsever taksici, motosikleti kendi garajında saklıyor. Pablo ile iletişime geçtiğini ve motosikleti İspanya'ya göndermek isteyen Muharrem Koç yetkililerden yardım bekliyor. Pablo ile arasında farklı bir bağın oluştuğunu söyleyen taksici Muharrem Koç, ona yardımcı olmak ve motosikletini İspanya'ya göndermek istediğini dile getirerek; "Taksi sırası bendeydi. Ambulans acilden taksi istediler. Gittiğimde Pablo isimli İspanyol bir arkadaşla karşılaştık. Ayağı açık bir şekilde bana teslim ettiler. Daha sonra da bir otele götürmemi istediler. Kendisi ile de telefonda çevirici aracılığıyla konuştuk. İlaçlarını almamı istedi, koltuk değneği istedi. Yanında hiçbir malzemesi yoktu. Motosikletle gelmiş ve ayağını kırmış. Kıyafeti olmadığını ve karnının aç olduğunu söyledi. Bu ihtiyaçlarını giderdim ve otele yerleştirdim. Bir gün sonra uçağı vardı. Uçağına götürdüm. Uçağa götürdüğümde uçak şirketi ayağı alçıda olduğu için ve bükemediği için uçağa almadı. Bize başka bir şirketten business almamızı söylediler. Biz de bileti aldık. Bir gün sonraya kadarda yine ilgilendim ve isteklerini giderdim. Otele tekrar götürdüm ve otelde biraz daha dinlendikten sonra ertesi gün yeniden uçağa götürdüm. Pablo daha sonra Türkiye'den İspanya'ya uçtu. Pablo'nun kaza yaptığı motosikleti Pınarbaşı ilçesinde yediemin otoparkına çekmiş. Motorda çok büyük bir arıza yok. Sadece düşmüş ve ayağını kırmış. Motoru almam için Pablo İspanya'dan bana bir yazılı kağıt gönderdi. Tabi ki bu olay jandarmanın direktifleriyle oldu. Yazılı kağıtla gittim. Jandarma da yazı yazdı. Yediemin otoparkından motosikleti bir araca yükleyerek, kendi bahçemin garajına getirdim. Şu anda da burada muhafaza ediyoruz. Kendisi motosikletinin güvenli bir yerde kalmasını istediğini söyledi. Burası da gayet güvenli. Ancak ne zaman gelir, motosikleti nasıl alır? bilmiyoruz. Yetkililerin de bu motosikletin Pablo'ya ulaşmasında destekleri olursa çok sevinirim. Biz büyüklerimizden karşıdaki kim olursa olsun, sınıf gözetmeksizin mağdur olan bir insanın yanında olmak ve ona destek olmamız gerektiğini öğrendik. Ben de bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ki böyle yaptım. Bu konuda vicdanım gayet de rahat" ifadelerini kullandı.

İspanyol vatandaşı Pablo ise gönderdiği bir videoda başına gelen olayları anlatarak, kendisiyle ilgilenen Muharrem Koç'a teşekkür etti. Koç'un bugün bile kendisine yardım etmek için can attığını söyleyen Pablo, Koç'a borcunu nasıl ödeyeceğini bilmediğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taksici Muharrem Koç'un Yardımı - Son Dakika

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