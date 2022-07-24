Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal caddesini kilitledi - Son Dakika
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Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal caddesini kilitledi

24.07.2022 08:26
Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal caddesini kilitledi

Taksim'de yabancı uyruklu gelin ve damadın fotoğraf çekimleri İstiklal caddesini kilitledi.

Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal caddesini kilitledi

- Gelin ve damadın fotoğraf çekimi yoğun ilgi ile gördü, vatandaşlar yürümekte güçlük geçti

İSTANBUL - Taksim'de yabancı uyruklu gelin ve damadın fotoğraf çekimleri İstiklal caddesini kilitledi. Çekim yapan çiftin etrafında toplanan kişiler, caddede yoğun kalabalık oluşturdu. Vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

Düğün fotoğrafı için Taksim Meydanı'nı seçen İran uyruklu çiftin fotoğraf çekimleri İstiklal Caddesi'nde aksaklığa neden oldu. Çekim yapan gelin ve damadın etrafında toplanan ve çoğunluğu turist olan vatandaşlar caddede yoğun kalabalık oluşturdu. Kalabalığın arasındaki bazı kişiler çiftin fotoğraflarını çekerken, diğer vatandaşlar ise caddede yürümekte zaman zaman güçlük çekti.

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Kaynak: İHA

Taksim, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal caddesini kilitledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal caddesini kilitledi - Son Dakika
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