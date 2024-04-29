Taksim Meydanı'na 1 Mayıs öncesi önlemler alındı - Son Dakika
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Yerel

Taksim Meydanı'na 1 Mayıs öncesi önlemler alındı

Taksim Meydanı\'na 1 Mayıs öncesi önlemler alındı

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi polis bariyerleri yerleştirilmeye başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim Meydanı'nın toplantı ve gösteri yürüyüşleri için belirlenen yerler arasında olmadığını belirtti.

29.04.2024 15:43
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Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi önlemler alınmaya başlandı. Kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamış, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Ayrıca; İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri, Taksim Anıtı'na çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulunulabileceklerdir" demişti.

Yaklaşan 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmeye başlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taksim Meydanı'na 1 Mayıs öncesi önlemler alındı - Son Dakika

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