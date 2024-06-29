Taksim Meydanı'nda Yürüyüş Nedeniyle Güvenlik Önlemleri Alındı

İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresi polis barikatlarıyla kapatılarak, yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi. - İSTANBUL
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