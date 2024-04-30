Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
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Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Meydana polis bariyerleri yerleştirilirken, bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı havadan görüntülendi. 1 Mayıs sabahı meydan ve çıkan yollar trafiğe kapatılacak.

30.04.2024 14:17
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Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalara kapalı olan ve polis bariyerleriyle kapatılan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı. 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilirken bugün için vatandaşların meydana girebilmesi için bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı. Öte yandan, güvenlik önlemi alınarak polis bariyerleriyle çevrelenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi. 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

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