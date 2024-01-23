Taktığı kask hayatını kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletlinin hayatını taktığı kask kurtardı.

Bandırma'da Terziler Caddesi üzerinde seyir halinde 10 ALD 663 plakalı motosikletli kurye Y.E.D., Kaşif Acar Caddesi'ne çıkış yaptığı esnada 26 BV 283 plakalı otomobil sürücüsü E.D. hakimiyetindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden savrulan Y.E.D. başını aracın sol ön çamurluğuna vurarak bayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yerde baygın halde yatan Y.E.D.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve taktığı kask nedeniyle başında ciddi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.E.D. tedavi altına alındı.

Y.E.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.