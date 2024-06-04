Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı Büyük İlgi Gördü

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı, yüzlerce standın yer aldığı büyük bir organizasyon oldu. Fuarda esnaf ve vatandaşlar memnuniyetlerini belirterek, yeniden düzenlenmesini istediler.

04.06.2024 12:12
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Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de bir ilk olarak düzenlenen Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı büyük yankı uyandırdı. Yüzlerce standın yer aldığı fuara katılan esnaf ve vatandaşlar memnuniyetlerini belirterek, yeniden düzenlenmesini istedi.

Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'ndeki Salı Pazarı alanında 1-2 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı, gündem oldu. Kayseri içinden ve şehir dışından yüzlerce antika satıcısının gelerek gece yarısına kadar stant açtığı fuarda, her kesimden ürün meraklıları istediklerini bulma imkanı buldu. Fuarın organizatörlüğünü yapan ve ayrıca iki gün boyunca müzayede açan Bodrum Müzayede sahibi Sertaç Ay, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a fuara ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Ay, Türkiye'de hep ilkleri yaptıklarını belirterek Kayseri'de de ilk kez böyle bir fuarda yer almanın gururunu yaşadığını ifade edip şöyle konuştu; "Geçen yıl başkanımızla bir sohbette fuar konusu gündeme gelmişti. Sağ olsun başkanım çok destek verdi. Bu büyük organizasyona ev sahipliği yaptı. Herkes memnun. İzdiham gibiydi. Masalar yetmedi. 150 tane daha masa açılsaydı yine fuar kaldırırdı. Esnafımız her ay ya da iki ayda bir yapılmasını istiyor."

Fuarda stant açan esnaflardan Murat Refikoğlu; "Talas Belediyesine böyle bir fuar düzenlediği için teşekkür ederim. Burası çok güzel geçti. Devamlı burada olmasını isteriz. Kalabalık ve satıştan çok memnunuz" dedi. Bir başka esnaf Musa Şahin ise Başkan Yalçın'a teşekkür ederken, Kayseri'nin böyle fuarların üstesinden gelebileceğini gösterdiğini söyledi. Bir diğer esnaf Nurettin Eken de fuarda olmaktan dolayı mutlu olduklarını anlatarak, vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını kaydetti. Selma Dolu isimli vatandaş ise Talas'ta yaşamanın bir ayrıcalık olduğunun altını çizerek, "Başkanımız destek verdi ve çok güzel bir fuar oldu. Geniş bir ürün yelpazesi mevcut. Her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Uygar Yıldız da fuarın çok güzel olduğunu dile getirerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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