Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı Hazırlıkları Başladı

Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı Hazırlıkları Başladı

Talas Belediyesi tarafından 1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı için geri sayım başladı. Fuar, Bodrum Müzayede ve Organizasyon firmasıyla ortaklaşa düzenlenecek ve yüzlerce antikacının katılımıyla gerçekleşecek. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tüm antika severleri fuara davet etti.

27.05.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından 1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı için geri sayım sürüyor.

Her ayın ikinci pazar günü "Harman Meydanı'nda Tarihi Yolculuk" sloganıyla hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarının yankıları sürerken Talas Belediyesi Kayseri'de bir ilke daha imza atarak Antika Fuarı hazırlıkları yapmaya başladı.

Bodrum Müzayede ve Organizasyon firmasıyla ortaklaşa düzenlenecek olan fuara yurdun dört bir yanından yüzlerce antikacı katılacak.

Başkan Yalçın'dan fuara davet

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarının hayırlı olmasını dileyerek, "Hafta sonu cumartesi ve pazar günü Talas'ta çok güzel bir etkinliğe imza atacağız. Şimdiden tüm antika severleri fuarımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müzayede düzenlenecek

Öte yandan fuar boyunca her gün müzayede düzenlenecek. Büyük heyecana sahne olacak müzayedeler saat 17.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Bodrum, Talas, Etkinlikler, Emlak, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Antika, Retro, Vintage ve Değerli Eşya Fuarı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement